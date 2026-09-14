Un'Inter a due facce porta a casa la quarta vittoria su quattro in campionato battendo l'Udinese al Meazza con un rocambolesco 5-3. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i friulani, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 22:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.