Di solito è lui a ricevere il tifo dalle tribune dello Stadio di San Siro, ma in un pomeriggio d’ottobre il suo ruolo è cambiato: dagli spalti dell’Allianz Cloud, il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella si è trasformato in un tifoso d’eccezione per sostenere un giocatore azzurro come lui: Marco Cassetta, fresco della convocazione con la Nazionale italiana al Mondiale di padel in Qatar, che ha giocato insieme all’amico del calciatore Fabian Oviedo. I due sono stati impegnati nella prima sfida del main draw dell’Oysho Milano Premier Padel P1, persa contro Javi Barahona e Nacho Piotto, durata quasi due ore e mezza. Barella - arrivato in jeans, sneakers e cappelli bianco - ha seguito con grande attenzione ogni punto, senza far mancare il proprio incoraggiamento alla coppia. “Dai, Marco!” e “Vamos, Marco!” sono stati alcuni degli incitamenti gridati dal calciatore nerazzurro.

La presenza di Barella, che questa sarà impegnato a San Siro con l’Inter nella sfida di Champions League contro il Club Brugge, testimonia la capacità del padel di attirare anche campioni provenienti da altri sport. La tensione sul volto del calciatore durante i punti decisivi e i sorrisi dopo quelli conquistati da Cassetta e Oviedo riassumono al meglio la sua passione per questo sport. Il calciatore ha passato un pomeriggio da sogno, godendosi un grande show insieme ai suoi amici.

Quella di lunedì pomeriggio non è stata la prima apparizione di Barella accanto ai protagonisti del padel. Lo scorso anno, prima di raggiungere il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, aveva scambiato la maglia azzurra, accompagnata da una dedica speciale “Per il Lobo, con stima e simpatia", con la pala di Juan Lebron. Nel 2024, invece, era già tra le stelle del calcio presenti all’Allianz Cloud per assistere allo spettacolo del padel mondiale.