Nicolò Tresoldi, attaccante del Brugge, è uno di quelli che avranno i riflettori puntati addosso nella partita di stasera contro l'Inter. E la sfida con la sfida con Pio Esposito potrebbe diventare in futuro anche un ballottaggio in chiave nazionale, qualora Tresoldi dovesse scegliere l'Italia e non la Germania.

"L’attaccante - si legge su Tuttosport - sta vivendo un momento di grande produttività, con 6 reti già realizzate in questa stagione. Il crash test contro la difesa interista avrà anche un secondo protagonista sullo sfondo: Pio Esposito. Gli interisti faranno di tutto per ‘rimpicciolire’ Nico Tresoldi, forse anche facendo un favore al compagno. Perché l’attaccante del Brugge potrebbe diventare il concorrente numero uno di Pio, qualora alla fine decidesse davvero di vestire l’azzurro. Per caratteristiche e ruolo, è l’interista l’attaccante più simile a lui nel novero dei nazionali. Anche se, poi è tutto da vedere se il duello non si svolgerà con due maglie di nazionali diverse".