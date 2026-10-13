Non c'è storia per nessuna, se l'Inter fa l'Inter. Lo ribadisce anche ai microfoni di Radio Manà Manà Sport il giornalista e opinionista Riccardo Trevisani, che come al solito non usa giri di parole: "L’Inter è formidabile, ingiocabile, possiamo utilizzare tutte le parole che si concludono con 'abile'. È fortissima e io ribadisco quello che sostengo dal 20 agosto: se vuole fa 100 punti e tra le inseguitrici nessuna se vuole li fa. L’Inter ha fatto 16 punti, la media è 101,3: di cosa stiamo parlando?".
C'è un 'ma'
Quindi il campionato è già finito? Trevisani apre a un possibile scenario alternativo: “Il campionato resta aperto se l’Inter perde giocatori e punti e va avanti in Champions League. A quel punto i punti diventano 88. Altrimenti non c’è nessun tipo di possibilità".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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