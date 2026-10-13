ATM comunica che le linee della metro, M1 ed M5, e il parcheggio di Lampugnano, restano aperti fino a tardi per agevolare lo spostamento dei tifosi dopo Inter-Club Brugge, gara di Champions League in programma stasera, alle 21, a San Siro.

M1. Treni in servizio da Lotto verso Sesto (non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1

M5. Treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza all’1 dai capolinea.

Chiudono invece al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Lotto.

Pianificate per tempo il vostro viaggio

Nel pomeriggio le linee M1 e M2 potrebbero essere rallentate dai tifosi diretti allo stadio. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, alcuni treni saranno riservati agli spostamenti della tifoseria del Club Brugge. Considerate maggiori attese nelle stazioni nel pianificare il vostro viaggio.

Cambiare a Lotto tra M1 e M5

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 chiude. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine della partita

Su disposizione della Questura, chiuderemo le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita. Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Il parcheggio di Lampugnano resta aperto fino all’1:30

Un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

A Lampugnano le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione della metro

A San Siro le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio

Tram e bus deviati

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza).

Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.

A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.

A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linea 78-Q78

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.

Linea 98

A fine partita, per un’ora circa, i bus non fanno servizio tra piazzale Segesta e il capolinea di Lotto. Saltano la fermata di via Gavirate e il capolinea di piazzale Lotto.