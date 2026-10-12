Sarà una giornata ricca, quella di domani, per le squadre nerazzurre: nel pomeriggio, infatti, andrà in scena anche il recupero della settima giornata del girone C della Serie C che vedrà l'Inter U23 di Stefano Vecchi, reduce dalla sconfitta contro il Savoia, ancora impegnata in terra campana, questa volta in casa del Giugliano di Raffaele Di Napoli. Partita che avrà inizio alle ore 15 e che sarà diretta da Andrea Migliorini, arbitro della sezione di Verona, che avrà come assistenti Francesco Raccanello di Viterbo e Valeria Spizuoco di Cagliari. Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Flavio Barbetti di Arezzo mentre al Football Video Support vedremo Tommaso Tagliafierro di Caserta.