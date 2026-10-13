Il secondo utile consecutivo, i ricavi oltre i 500 milioni, la riduzione del debito eccetera eccetera. Il bilancio dell'Inter, approvato ieri, offre sempre spunti di grande interesse. Ma una questione che sta particolarmente a cuore ai tifosi è il calciomercato. Ebbene, il club nerazzurro in mezzo a tutti i numeri che piacciono ai commercialisti ha riportato anche i costi dei trasferimenti della scorsa stagione.

Il caso Stankovic

Per quanto concerne le operazioni in entrata, l'acquisto più oneroso è stato quello di Andy Diouf dal Lens, registrato per 24,3 milioni di euro. Appena dietro Ange Bonny, 23,7 milioni garantiti al Parma. Per riscattare Manuel Akanji dal Manchester City l'Inter ha messo a bilancio un'uscita di 15,8 milioni di euro. C'è poi la situazione particolare di Aleksandar Stankovic, per il cui riacquisto dal Club Brugge la società nerazzurra ha investito oltre 14 milioni di euro, indicata come 'valore attualizzato'. Nel dettaglio, sottolinea Calcio e Finanza, l’Inter non aveva registrato alcuna plusvalenza nel proprio bilancio dalla cessione del calciatore alla società belga. E al tempo stesso il club nerazzurro non ha iscritto come valore netto per Stankovic la cifra complessiva della recompra, ma solo la differenza tra il valore della cessione al Brugge e il valore del riacquisto.

Plusvalenza Zalewski

Per quanto riguarda le uscite, il club nella stagione 2025/26 ha registrato plusvalenze pari quasi a 20 milioni di euro. L'uscita più remunerativa è stata quella di Nicola Zalewski con destinazione Atalanta, che ha generato una plusvalenza di 9 milioni di euro. Segue Giovanni Fabbian al Bologna con poco più di 4 milioni di plusvalenza e Sebastiano Esposito al Cagliari per quasi 4 milioni con una plusvalenza conseguente di 2,8 milioni.