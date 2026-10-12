Sull'1-0 per l'Inter contro il Parma, Diego Carlos interviene in ritardo su Pio Esposito in area di rigore e lo colpisce, facendolo cadere. Nonostante il fallo sia evidente l'arbitro, Kevin Bonacina, indica di proseguire il gioco con gesti plateali tra le proteste dei padroni di casa, fino a quando dalla sala di Lissone Daniele Paterna non lo richiama al monitor per correggersi. Un episodio che Graziano Cesari, dagli studi di 'Pressing', commenta così: "Inammissibile. Bonacina è posizionato bene, ma indica che non c'è nulla con le braccia. Questo è un rigore che si vede benissimo dal terreno di gioco, sei a otto metri. poi ti chiamano al VAR. Lui non l'ha chiamato step on foot, ma pestone, vale a dire appoggiare tutta la suola sul piede dell'avversario".