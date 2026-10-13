Mancano ormai pochissimi minuti al calcio d'inizio della sfida tra Inter e Club Brugge, incontro valido per la 2ª giornata del league fase di Champions League. A questo proposito, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista dell'imminente calcio d'inizio.

Si è detto che 16 punti è la quota per qualificarsi tra le prime otto. Quanto costituisce un'occasione giocare queste due partite ravvicinate in casa?

"Sicuramente approfittare delle partite casalinghe sarà importante. Credo che quella di stasera sarà una partita giocata con il massimo dell'impegno e della determinazione".

Si è parlato di sogno Champions League. Cosa possiamo realisticamente aggiungere a questo sogno?

"Dico che avremo l'obbligo di dare il massimo in ogni caso nonostante ci siano avversari più agguerriti. Il nostro obbiettivo è quello di arrivare fino in fondo partendo dalla partita di stasera, che comunque sarà molto difficile come lo sono sempre in Champions League. Credo, dunque, che bisognerà interpretare questa vicenda del sogno sotto questo punto di vista: dare il massimo".

Tutte le big che disputano la Champions League giocano in uno stadio di proprietà. Voi, attualmente, giocate in uno stadio condiviso e e sarà così anche in futuro quando verrà eretto il nuovo impianto. Non valeva la pena sostenere un grande investimento per costruire uno stadio tutto per voi?

"Sarebbe stato un percorso molto difficile perché sarebbe stato difficile trovare la zona adatta. Abbiamo trovato questa nuova soluzione e, come sapete, l'eventuale utilizzo del nuovo stadio implicherebbe la necessità di giocare a San Siro fino alla costruzione del nuovo impianto. Tutto sommato, io credo che farlo con il Milan sia una sinergia che può portare benefici per entrambi".