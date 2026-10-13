L'Inter di Cristian Chivu può emulare l'impresa realizzata dai nerazzurri con José Mourinho nella stagione 2009-2010? Impossibile dirlo, secondo Paolo Bonolis: "Il Triplete è un terno al lotto perché dipende da tante variabili - ha spiegato a Pagine Romaniste il noto conduttore tv e storico tifoso della Beneamata -. La Champions è un torneo e dipende da chi incontri nella fase a eliminazione diretta, ma soprattutto dallo stato di forma nei momenti decisivi. Il campionato, invece, ha una maggiore credibilità perché è nella costanza che si determina, alla fine, chi ha fatto meglio. La Coppa Italia è un altro torneo, ma anche lì, con le partite secche dai quarti di finale in poi, è sempre un terno al lotto. Quando l’Inter vinse il Triplete nel 2010, ci furono tante buone convergenze astrali, oltre a una squadra formidabile. Quindi vediamo quali convergenze astrali ci saranno questa volta. La rosa c’è, poi vediamo”.

Bonolis, infine, ha speso parole di stima per Cristian Chivu: "E' un bravissimo allenatore. Lo trovo affascinante per la leggerezza che riesce a trasmettere pur facendo le cose sul serio. Quindi diciamo che Chivu, in qualche modo, mi somiglia”.