WPP Media Italy rafforza la unit Sports & Entertainment affidando ad Alessandro Albiero il ruolo di senior director sports, con l’obiettivo di ampliare le opportunità commerciali legate al marketing sportivo e allo sviluppo di partnership tra brand e proprietà sportive. La nomina si colloca in un mercato che, secondo i dati UNA citati dalla società, vale quasi 2,5 miliardi di euro in Italia. Le sponsorizzazioni rappresentano il 48% del settore experiential e circa il 70% del loro valore complessivo deriva dallo sport.

All'Inter dal 2012

Albiero porta in WPP Media Italy oltre 15 anni di esperienza nel marketing sportivo e nella gestione di partnership internazionali. Dopo le esperienze in GfK e Kraft Heinz, nel 2012 è entrato in FC Internazionale Milano, dove ha lavorato nella divisione commerciale fino a ricoprire il ruolo di head of partnership activations, contribuendo allo sviluppo dell’offerta commerciale e delle attività di sponsorizzazione del club.

Sport & Entertainment

"La sua esperienza nel settore e la profonda conoscenza dei principali player internazionali ci permetteranno di cogliere nuove opportunità di business per brand e partner», ha commentato Zeno Mottura, chief operating officer di WPP Media Italy. "Il mercato dello sport e dell’entertainment sta attraversando una profonda trasformazione e lavoreremo per costruire modelli di collaborazione sempre più innovativi, capaci di generare valore concreto per partner e brand", aggiunge Albiero.