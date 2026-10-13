Questa mattina, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha ricevuto, presso la 'Sala Alessi' di Palazzo Marino, a Milano, il 'Premio Volti della Metropoli', dedicato alle personalità che, con il proprio lavoro e il proprio impegno, contribuiscono alla crescita, alla cultura e al prestigio della città. Dopo aver ritirato il riconoscimento, il dirigente varesino ha parlato così dal palco: "Sono cinquant'anni che faccio il professionista nell'ambito dello sport, e lo faccio con grandissima passione - le sue parole raccolte da Alanews.it -. La passione è uno dei valori più importanti, che mi ha portato a vincere e a crescere come uomo. Sono nella fase della vita in cui devo restituire ciò che ho ricevuto, è per questo che sento di essere più vicino alla realtà meno felici, ai ragazzi che hanno bisogno. Mi è stata affidata una carica prestigiosa da cui derivano delle grandi responsabilità. Io gestisco un'azienda che fattura più di mezzo miliardo, quindi sono legato al business, ma il gioco del calcio è anche un fenomeno sociale. Io come responsabile ho degli obblighi: accanto ai giocatori della prima squadra, devo gestire anche 700 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, che diventeranno gli uomini e le donne di domani".