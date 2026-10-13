Matteo Lavelli, attaccante classe 2006 dell'Inter Under 23, è il protagonista del Matchday Programme in vista di Inter-Club Brugge. "Ho iniziato a giocare a Villanova, il mio paese, con la Vibe Ronchese. Da piccolo giocavo in difesa ma qualche gol l'ho segnato anche lì: il mio idolo da bambino era Cristiano Ronaldo - racconta Lavelli -. Sono interista da sempre, quando ho esordito con questa maglia ho capito che sarei potuto diventare un calciatore. Da piccolo il mio giocatore preferito era Diego Milito".

Caratteristiche e ricordi

"Penso che la mia vittoria più importante sia stata il campionato Primavera 2024/25, vinto in finale contro la Fiorentina, partita in cui ho segnato un gol. Da professionista ho esordito contro l'Alcione ed è stato bellissimo, ma l'esordio in Prima Squadra è stato speciale: giocare a San Siro è stato incredibile. La qualità che più mi ha aiutato a crescere è la costanza: cerco sempre di migliorare ogni giorno".