Mancano ormai pochissimi minuti al calcio d'inizio della sfida tra Inter e Club Brugge, incontro valido per la 2ª giornata del league fase di Champions League. A questo proposito, il tecnico Crisitan Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista dell'imminente calcio d'inizio.

L'avversario ha le sue carte da giocare e può mettervi in difficoltà. Avere l'approccio avuto contro il Parma può aiutare?

"Basta? Non lo so. Ci sono dei minimi errori che tu fai e bisogna avere il massimo livello di concentrazione e bisogna cercare di essere puliti anche in quello che facciamo".

Questo formato della Champions non dà certezze e devi accumulare tantissimi punti e cercare di gestire al meglio la rosa. Aggrapparsi alle rotazioni può essere la soluzione giusta?

"Non basta quello perché non abbiamo garanzie. Comunque avere energie e qualità è una cosa che serve e che aiuta me a fare delle scelte e aiuta il gruppo in partite come queste".

Ti aspetti qualcosa di diverso da qualcuno o ti aspetti più conferme?

"Devono divertirsi tutti e devono cercare di mantenere l'atteggiamento giusto e un livello che dobbiamo mantenere per tutta la stagione".