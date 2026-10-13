Questa mattina, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ricevuto presso Palazzo Marino il Premio Volti della Metropoli. A margine dell'evento, il numero uno nerazzurro ha parlato dell'impegno di questa sera contro il Club Brugge in Champions League ai microfoni di ALANews: “È una partita importante per noi, come tutte quelle di Champions. La affronteremo con il massimo rispetto per l’avversario, ma con la volontà di ottenere un risultato positivo". Marotta torna anche sulle parole di ieri a commento dell'approvazione del bilancio 2025-2026., specie sul tema stadio: "Quello che ho annunciato ieri con il discorso in assemblea è che sicuramente quanto prima sarà presentato da Milan e Inter quello che poi sarà lo stadio del futuro”, ha proseguito il presidente del club nerazzurro, che non ha invece voluto commentare, facendo anzi ampi cenni di non voler rispondere in merito, la mobilitazione contro la demolizione di San Siro annunciata dalla Curva Nord dopo il presunto stop imposto dalla società all’esposizione, durante la partita contro il Parma, di tre striscioni dedicati alla storia dello stadio.

Quanto al riconoscimento ottenuto questa mattina, “sicuramente è uno dei premi più significativi che ho avuto la fortuna di ricevere”, ha dichiarato Marotta. “L’Osservatorio mira a salvaguardare uno sguardo nell’aspetto sociale, di valorizzazione della città di Milano, quindi questo esula dai premi tradizionali dello sport e si identifica in un aspetto umano di grande significato”. Del resto, la ragione alla base del riconoscimento è proprio la capacità del presidente nerazzurro di valorizzare gli aspetti più sociali legati al calcio: “Ha promosso un modello sportivo che affianca l’eccellenza, la formazione delle nuove generazioni, l’inclusione e la responsabilità verso la comunità”, si legge nelle motivazioni. “Una visione che va oltre la dimensione agonistica e che si traduce nell’impegno a favorire un accesso più ampio e gratuito dei giovani alla pratica sportiva, contribuendo così alla crescita sociale di Milano e della sua Città metropolitana”.