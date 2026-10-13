Marcus Thuram si presenta al cospetto del Bruges forte di una condizione generale molto positiva, dimostrata dai numeri soprattutto guardando alle partite giocate dalla primavera 2026 in poi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "l'asso Thuram arriva alla Coppa dopo aver segnato in sei presenze di fila in campionato: la serie comincia con la Roma del 5 aprile, prosegue con Cagliari e Parma nella scorsa stagione, poi con Napoli, Udinese e ancora Parma in questa".

"Sei partite distribuite su due campionati, ma la Champions è un mondo a parte, si sa: contro il Real Madrid la gamba di Marcus era ancora un po' bloccata, ma ormai il francesone ha ritrovato la condizione sperata. Per il momento la difesa del Bruges non ha Joel Ordoñez, il centrale ecuadoriano che tutti volevano - Inter compresa -prima di un'operazione al piede, ma in patria la squadra ha nel complesso numeri di spessore: in Pro League ha vinto sette delle prime otto, 19 reti fatte e 4 subite. La difficoltà dei belgi, però, è esplosa contro l'Aston Villa, che è andato nelle Fiandre a banchettare nella prima giornata: è un'altra partita oggetto di approfondita analisi video ad Appiano".