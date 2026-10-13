Cambio di abitudini in casa nerazzurra per l'ormai abituale pranzo UEFA in compagnia della delegazione avversaria, in questo caso del Club Brugge. Invece del solito ristorante in centro, oggi l'incontro si svolge a Palazzo Castiglioni-Bovara, in Via Marina. Il primo ad arrivare, e questa non è una sorpressa, è stato il vice presidente Javier Zanetti, che non si è sottratto da un rapido saluto mentre varcava in auto i cancelli della struttura. Poco dopo si è palesato il presidente Beppe Marotta, seguito da Angelo Capellini e Giorgio Ricci. In chiusura, ecco la dirigenza del Club Brugge.

A seguire le immagini realizzate da Simone Togna.