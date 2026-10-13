Oltre all'entusiasmo per la vittoria contro il Lecce, la prima in questo campionato, anche il sapore della grande sfida contro l'Inter capolista spinge i tifosi del Bologna a stare sempre più vicini alla squadra di Raffaele Palladino. E l'effetto è un tutto esaurito praticamente scritto per la gara di sabato al Dall'Ara: secondo il Resto del Carlino, la prevendita dei biglietti ha già abbondantemente sfondato il muro delle trentamila vendite. Un dato eccezionale che non rappresenta ancora una cifra definitiva, ma che rimane indicativa dell'imminente sold out dello stadio, considerando che rimangono ancora a disposizione tagliandi nei vari settori della tribuna e soltanto pochissime unità nel settore dei distinti.

Sezione: News / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 15:24 / Fonte: 1000cuorirossoblu
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.