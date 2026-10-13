"Avere il Real Madrid come metro di paragone è difficile, è la società più titolata del mondo, quella con più tifosi. Non dobbiamo paragonarci a loro fuori dal campo, ma dentro nella partita di domani. Ultimamente abbiamo giocato con Inter e Como, due delle migliori squadre d'Italia, ora troveremo una tra le migliori formazioni in Europa. L'obiettivo è misurarci con loro per capire quanto siamo competitivi". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, parlando in conferenza stampa, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro i blancos di José Mourinho.