Nel comodo 3-0 rifilato al Parma, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è anche colui che ha aperto le danze, vale a dire Petar Sucic. Il croato ha anticipato Carlos Augusto, arrivato secondo nelle preferenze. Terza piazza per Henrikh Mkhitaryan. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Martinez 0.33%
Pavard 1.08%
Bisseck 4.23%
Carlos Augusto 23.62%
Diouf 2.49%
Sucic 39.76%
Calhanoglu 4.01%
Mkhitaryan 9.10%
Dimarco 0.87%
Thuram 6.18%
Esposito 4.77%
Lautaro 0.22%
Stankovic 1.41%
Bonny 0.22%
Spence 1.19%
Luis Henrique 0.54%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 6 PARTITE:

LAUTARO 13 PT.
BARELLA 10 PT.
DIOUF 9 PT.
CARLOS AUGUSTO 7 PT.
ESPOSITO E SUCIC 5 PT.
BISSECK 4 PT.
THURAM E CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ 2 PT.
MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 20:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.