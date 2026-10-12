Nel comodo 3-0 rifilato al Parma, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è anche colui che ha aperto le danze, vale a dire Petar Sucic. Il croato ha anticipato Carlos Augusto, arrivato secondo nelle preferenze. Terza piazza per Henrikh Mkhitaryan. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Martinez 0.33%

Pavard 1.08%

Bisseck 4.23%

Carlos Augusto 23.62%

Diouf 2.49%

Sucic 39.76%

Calhanoglu 4.01%

Mkhitaryan 9.10%

Dimarco 0.87%

Thuram 6.18%

Esposito 4.77%

Lautaro 0.22%

Stankovic 1.41%

Bonny 0.22%

Spence 1.19%

Luis Henrique 0.54%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 6 PARTITE:

LAUTARO 13 PT.

BARELLA 10 PT.

DIOUF 9 PT.

CARLOS AUGUSTO 7 PT.

ESPOSITO E SUCIC 5 PT.

BISSECK 4 PT.

THURAM E CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ 2 PT.

MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.