L'Inter Under 20 per la seconda volta di fila vede sfumare la vittoria nel finale di partita. Dopo il 2-2 beffa contro il Como, la squadra nerazzurra si fa raggiungere dal Club Brugge nel finale del secondo match di Youth League. Un pari che lascia l'amaro in bocca a Emiliano Bigica, tecnico della Primavera nerazzurra, che ha parlato così ai cronisti presenti, tra cui il nostro inviato.

"C'è tanto rammarico, il gol è arrivato negli ultimi minuti, mi dispiace ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi - le sue parole -. Hanno avuto più coraggio, personalità e qualità rispetto ad un avversario di tutto rispetto che ha fatto una finale lo scorso anno. Sono stati bravi a preparare questa partita in soli due giorni".

FCIN - Quanto pesano le assenze in questo momento?

"Ci sono tanti ragazzi fuori che sicuramente farebbero comodo, ma sono prossimi al rientro. Potremo ruotare di più i nostri ragazzi. Pensiamo a quello che ci sono, cerco di sfruttarli nel migliore dei modi. Chi è entrato ha fatto bene, sono contento. Ho visto una bella squadra in campo".

Hai visto passi in avanti rispetto a Inter-Como?

"Sì. Sono state due prestazioni diverse, la squadra ha capito che contro il Como non ha giocato da Inter".