Quale è lo status di Cristian Chivu oggi? A precisa domanda, durante l'appuntamento con 'Viva El Futbol', Antonio Cassano ha risposto così tornando alla carica sulla gestione all'Inter di Simone Inzaghi: "Inzaghi è stato idolatrato in maniera imbarazzante dalla stampa e dalla maggior parte del tifo per quattro anni. Abbiamo buttato via tre scudetti, non uno o due. Chivu arriva, dopo 15 panchine con il Parma, va sulla scia di Inzaghi ma con idee nuove. Vince lo scudetto, la Coppa Italia. E quest'anno, a meno di clamorose catastrofi, vincerà ancora il campionato perché la seconda squadra più forte d'Italia, il Napoli, è già a meno sei dalla vetta. Non capisco da dove derivi l'incertezza sulla figura di Chivu. L'Inter nel 2010 giocava in modo improponibile, con Inzaghi si giocava benissimo ma abbiamo perso tre scudetti. L'Inter di Chivu gioca all'europea, mette Diouf, che è una mezzala, come quinto. E quest'ultimo viene convocato dalla Francia di Zidane. Chivu coraggio, sta facendo un lavoro eccezionale".

In seguito, FantAntonio ha colto l'occasione per esperimere la sua gratitudine, da tifoso dell'Inter, per l'operato nel club di Piero Ausilio: "Voglio ringraziare Piero Ausilio per i tanti anni fatti nel club. Ha vinto tanti trofei all'Inter, la squadra di oggi l'ha fatta lui: Diouf, Sucic, le tante plusvalenze... Anche la gente dell'Inter deve ringraziarlo".