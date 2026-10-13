La sconfitta per 3-1 maturata ieri a Bergamo contro l'Atalanta è stato il punto di non ritorno per Giovanni Stroppa alla guida del Venezia. Il club infatti stamattina lo ha sollevato dall'incarico annunciandolo attraverso il proprio sito ufficiale: "Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".
Per la sostituzione di Stroppa sarebbero in lizza Davide Nicola e Paolo Zanetti, con il primo che sembra in vantaggio.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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