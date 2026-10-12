Cinque novità annunciate e una possibile sorpresa. Secondo la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu potrebbe apportare sei modifiche all'undici interista sceso in campo contro il Parma, in occasione dell'esordio casalingo in Champions League contro il Bruges di domani sera, a San Siro. I rientri in difesa di Manuel Akanji e Alessandro Bastoni, tenuti a riposo in campionato, dovrebbero essere scontati; in quel caso, Yann Bisseck slitterebbe sul centro destra. A centrocampo, ecco la mossa meno prevedibile: la titolarità di Aleksandar Stankovic, la prima con la maglia nerazzurra, curiosamente contro la squadra in cui si è consacrato prima di far ritorno alla base. Il figlio di Deki agirebbe da regista, con Nicolò Barella e Piotr Zielinski ai suoi lati. In attacco, praticamente certo il rientro dal via di Lautaro Martinez, alla caccia del gol che in Europa gli manca da undici mesi. Confermato infine, il portiere: sarà ancora Josep Martinez a difendere i pali, con Ivan Provedel che dovrà ancora rimandare il suo debutto con la Beneamata.