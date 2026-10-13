"Abbiamo comprato il Como per un progetto legato alla nazionale giovanile indonesiana e la vicinanza a Milano lo rendeva comodo per le riprese di un documentario. Quando le promozioni del club hanno reso quel progetto impraticabile, abbiamo dovuto cambiare rotta e sviluppare il Como stesso per recuperare l’investimento". Così Mirwan Suwarso, presidente dei lariani, spiega come mai gli Hartono hanno scelto ai tempi di comprare il Como e non Roma, Lazio, Napoli, Juve, Milan o Inter.

"Fabregas? C’è una lunga fila di interessati, molti altri lo saranno. Le persone hanno le proprie ambizioni. Vogliamo che il suo lavoro continui a rendere il Como più forte. Questo significa sostenerlo adeguatamente oggi e costruire un’organizzazione capace di portare avanti quel lavoro quando arriverà il suo prossimo capitolo. Nico Paz? La decisione di Nico significa molto, ma per noi è una responsabilità importante: dobbiamo offrirgli le condizioni giuste per migliorare. Può diventare ancora più forte".

Nel corso dell'intervista Suwarso spiega anche perché, secondo lui, Marotta e De Laurentiis sono due visionari. "Perché sanno guardare oltre la partita successiva. De Laurentiis ha dimostrato di pensare al Napoli come a un’azienda e ho già parlato di quanto sia commercialmente acuto. In Marotta vedo l’importanza dell’esperienza e della costruzione di un’organizzazione calcistica che sappia continuare a competere".