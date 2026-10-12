Nel giorno in cui l'Inter ha reso noto il bilancio degli ultimi mesi, chiuso in attivo per il secondo anno consecutivo, non si fermano le notizie inerenti all'area commerciale del club. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe trattando con Barilla per una nuova partnership. L'idea è quella di far sì che Barilla diventi la nuova pasta ufficiale del club.

Sarebbe un accordo, in un certo senso, storico. Da una parte perché Barilla non sponsorizza una squadra di calcio dagli anni Ottanta, quando il marchio era impresso sulle divise della Roma, preferendo invece i singoli atleti. Dall'altra perché Barilla è uno dei marchi italiani più noti e riconoscibili al mondo: l'accordo avrebbe quindi un valore simbolico molto forte.