"Chivu ha un organico nettamente più forte della concorrenza e può avere problemi solo se la sua squadra non riuscirà ad avere intensità e voglia di continuare a vincere". Così Massimo Mauro conferma alla Gazzetta dello Sport la superiorità dell'Inter, nella sua visione, per quel che riguarda la Serie A. "Se poi devo scegliere un'alternativa ai nerazzurri, allora mi piacerebbe che fosse la Roma, per le idee, la mentalità e la carriera che ha fatto Gasperini. Ma ho alcuni dubbi sulla continuità che i tre suoi big potranno avere per tutto il campionato...".

"La Lazio una rivale dell'Inter? No, assolutamente no. Certamente sono una grande sorpresa ed è meravigliosa la maniera in cui vincono le partite, segnando con trame di gioco molto belle. Ma non possono resistere, perché non hanno una rosa adeguata a reggere il confronto non solo con l'Inter, ma pure con Roma, Milan e Juve. E secondo me, alla fine, la Lazio arriverà dietro a tutte queste".