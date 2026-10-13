Il tecnico del Real Madrid José Mourinho ha parlato così in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro la Roma, sua ex squadra: "Serve giocare molto bene per batterli. Ci sono toccate le due squadre più forti nelle prime due giornate: nella prima l'Inter, ora la Roma. Squadra forte e motivata perché torna in Champions, con un pubblico che le partite le gioca. Abbiamo davanti un avversario importante. Ancora non c'è nessun dentro o fuori, ma la pressione la mettiamo noi a noi stessi".

Questa Roma può vincere lo scudetto? Il ritorno?

"Non lo devo dire io, ma senza dubbio Roma e Inter sono le più forti del campionato. Io vedo tutto quello che potevo vedere di Inter e Roma: sono le più forti. Mi sono preparato: sto bene, sono solido, senza dubbi che nei 90 minuti darò il massimo. Magari prima o dopo mi toccherà il cuore. I romanisti vogliono vincere e anche io. Nella gara, l'amore si dimentica".