Domenica scorsa, a Lecce, Matteo Darmian ha aperto un nuovo capitolo della sua lunga carriera scendendo in campo per la prima volta con la maglia del Bologna. Una carriera cominciata da Milanello, come ha ricordato uno che lo ha visto crescere da vicino, Filippo Galli, prima tecnico e poi responsabile del vivaio rossonero proprio negli anni in cui l'ex interista sognava di fare il salto nel calcio dei grandi: "Io l'ho allenato in Primavera, prima di me fu Alberico Evani, nell'Under 17, ad aiutarlo nel suo percorso di crescita - ha detto l'ex difensore rossonero a Radio Tv Serie A -. Matteo è un giocatore straordinario, ha sempre giocato da sotto età nel Settore Giovanile; poi ha fatto la carriera che conosciamo restando sei anni all'Inter. Può fare il braccetto destro, anche l'esterno di fascia, sarà sicuramente un punto di riferimento per il Bologna, per la sua professionalità e per la sua esperienza".