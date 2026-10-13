Gli esami a cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno confermato le indiscrezioni filtrate nelle scorse ore: l'esterno del Bologna ha accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra che lo terrà ai box per le prossime tre settimane. Orsolini, dunque, salterà le prossime cinque gare, compresa quella con l'Inter di sabato 17 ottobre. Un appuntamento a cui parteciperà, invece, Jens Odgaard, che oggi ha svolto l'intera seduta con i compagni sui campi del 'centro tecnico Niccolò Galli'. Nel menù di giornata preparato da Raffaele Palladino e dal suo staff, dopo l'attivazione atletica in palestra, c'è stato spazio per esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a campo ridotto e corsa sul campo in chiusura.