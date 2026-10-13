Mai banale, Federico Bonazzoli. Anche nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attaccante attualmente in forza alla Cremonese, che è cresciuto nell'Inter e ha debuttato in Serie A a 16 anni durante la gestione di Roberto Mancini, affronta tematiche personali senza troppi giri di parole. Come per esempio quando gli viene fatto notare che sul suo conto c'erano molte aspettative, ma alla fine nonostante due stagioni nel massimo campionato da 12 e 10 gol non ha mai indossato la maglia azzurra. L'attaccante, 29 anni, che ha ammesso di aver rifiutato il Cagliari per il grigiorosso, non la pensa così in materia di attese tradite: "Addirittura... Chi stabilisce a priori quale debba essere la strada, in questo caso, di un atleta? Ho sbagliato? Ma cosa significa il verbo sbagliare? Non assumersi le responsabilità? Me le sono prese, ho fatto il mio dovere: allenarmi seriamente. Ho dato il massimo, ma c'è un mondo intorno, le variabili, la squadra, gli episodi...".

La mente come il corpo

Bonazzoli dimostra di essere un personaggio 'diverso' rispetto a molti colleghi anche quando parla di fui. Per cogliere al volo non quelli già formati, ma quelli che per timidezza, amor propri non sono riusciti a far emergere le proprie qualità. O forse no, in questo calcio stiamo andando verso una direzione che al di là dei proclami non riesce a investire sul materiale umano. Attenzione, non voglio insegnar nulla, sto nel mio, però non gradisco quest'aria di magia sopra il pallone a cui peraltro rimarrò grato. C'è un tema da affrontare: la necessità di allenare la mente e non soltanto il corpo. Ma rimane un tabù, siamo indietro. Un'abitudine diffusa, in questa società che per primo non riesco a codificare, è inseguire gli onori e gli apprezzamenti del prossimo, schifando gli oneri. Grazie mille. C'è una corsa ottusa a emettere giudizi-sentenze, a stabilire etichette".