E' Ange-Yoan Bonny il primo nerazzurro a commentare la sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge nella zona mista di San Siro. L'ivoriano ha iniziato: "Abbiamo provato a ribaltare la partita, ma ci siamo aperti. Ci abbiamo provato, in situazioni simili si corrono dei rischi e succede. Dobbiamo imparare da questo".

Con questo risultato la qualificazione diretta agli ottavi si fa dura?

"Non penso cambi molto. Siamo l'Inter. Possiamo vincere contro tutti, ora ci focalizziamo subito sulla prossima partita. Mancano diverse partite e ci proveremo dando tutto"

C'è una differenza tra l'Inter in Champions e quella che vediamo in Serie A?

"Oggi siamo stati sfortunati. Penso che siamo la stessa Inter tra Champions League e Serie A. Da questo si impara, ci proveremo ancora".

Non sarebbe meglio smettere di dire "Sognamo la finale" e ragionare partita per partita?

"Proviamo a vincere partita per partita. In campo diamo tutto, noi lavoriamo partita dopo partita".

E' difficile vincere subendo 14 gol in 8 partite.

"Non sapevo avessimo subito 14 gol in 8 partite, però noi facciamo tanti gol e nel calcio vince chi fa più gol. Certo si deve provare a prendere meno gol ma fa parte del gioco".