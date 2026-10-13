Dopo l'Inter, José Mourinho sfida anche la Roma. L'ex allenatore dei nerazzurri e dei giallorossi domani sfiderà la formazione capitolina all'Olimpico: "Tornare all'Olimpico è bello, ma in novanta minuti saremo nemici - ha esordito a Sky Sport -. Anzi, avversari, non saremo mai nemici io e i tifosi della Roma. Se poi prima della partita la gente mi vorrà fare un saluto speciale abbraccerò i romanisti".

La storia con la Roma magari non è finita come avrebbe voluto?

"Che possiamo fare? È la vita, il calcio. Sarà un'opportunità per sentire l'amore della gente. Cercherò di controllarmi, magari non ci riuscirò, ma per novanta minuti loro vorranno vincere e io vorrò vincere".

Invidia qualcosa a Gasperini?

"No, ma ho tanto rispetto. Da anni fa un lavoro importante nel calcio italiano".