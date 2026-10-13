Attesa spasmodica per l'esito degli esami previsti oggi, ma sensazioni decisamente poco positive in casa Bologna per Riccardo Orsolini: la bandiera del club rossoblu, infortunatosi sabato nel finale della gara contro il Lecce, secondo Il Resto del Carlino potrebbe andare incontro ad uno stop di almeno tre settimane per via di una sospetta lesione ai flessori. Pertanto, sarà sicuramente out per il match di sabato contro l'Inter. L’unica buona notizia è che non si tratta di ricaduta, perché a Lecce il bomber felsioneo è stato costretto a sedersi in panchina a cambi terminati dopo aver sentito dolore ai flessori della coscia destra, mentre a Bergamo il problema riguardò il flessore della coscia sinistra.
Sezione: L'avversario / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 13:47
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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