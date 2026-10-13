Attesa spasmodica per l'esito degli esami previsti oggi, ma sensazioni decisamente poco positive in casa Bologna per Riccardo Orsolini: la bandiera del club rossoblu, infortunatosi sabato nel finale della gara contro il Lecce, secondo Il Resto del Carlino potrebbe andare incontro ad uno stop di almeno tre settimane per via di una sospetta lesione ai flessori. Pertanto, sarà sicuramente out per il match di sabato contro l'Inter. L’unica buona notizia è che non si tratta di ricaduta, perché a Lecce il bomber felsioneo è stato costretto a sedersi in panchina a cambi terminati dopo aver sentito dolore ai flessori della coscia destra, mentre a Bergamo il problema riguardò il flessore della coscia sinistra.