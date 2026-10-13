Cristian Chivu e l'Inter ripartono oggi in Champions League dopo la sconfitta nella prima partita della fase campionato contro il Real Madrid. L'obiettivo per il tecnico è riuscire a fare meglio di quanto non gli sia riuscito nella passata stagione nella massima competizione europea. "Se l'obiettivo è la qualificazione diretta agli ottavi: l'Inter deve battere il Bruges stasera a San Siro e mettere assieme più punti possibili nei successivi tre turni, contro Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda. Perché poi dovrà misurarsi con Borussia Dortmund e Liverpool e avrà come carta di riserva lo Slovan Bratislava all'ottava e conclusiva giornata", riporta oggi La Gazzetta.

"Da giocatore dell'Inter, Cristian Chivu ha vinto la Champions nel 2010, l'anno del Triplete - riporta ancora la rosea -. Da allenatore, il suo cammino nell'Europa che conta è improntato agli estremi. Quella di stasera sarà la sua dodicesima panchina in Champions. Nelle precedenti undici non ha mai pareggiato: cinque vittorie e sei sconfitte. Un bilancio contraddittorio. Chivu può vantare un unico successo di prestigio, contro il Borussia Dortmund. Per il resto, ha perso contro quattro top - Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Real - e due volte contro il Bodo, nei playoff della scorsa edizione. Chivu deve uscire dalla zona di conforto della Serie A, campionato in cui primeggia, ed entrare in sintonia con l'Europa".

Sezione: Rassegna / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 08:56
Autore: Antonio Di Chiara
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