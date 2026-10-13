Cristian Chivu e l'Inter ripartono oggi in Champions League dopo la sconfitta nella prima partita della fase campionato contro il Real Madrid. L'obiettivo per il tecnico è riuscire a fare meglio di quanto non gli sia riuscito nella passata stagione nella massima competizione europea. "Se l'obiettivo è la qualificazione diretta agli ottavi: l'Inter deve battere il Bruges stasera a San Siro e mettere assieme più punti possibili nei successivi tre turni, contro Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda. Perché poi dovrà misurarsi con Borussia Dortmund e Liverpool e avrà come carta di riserva lo Slovan Bratislava all'ottava e conclusiva giornata", riporta oggi La Gazzetta.

"Da giocatore dell'Inter, Cristian Chivu ha vinto la Champions nel 2010, l'anno del Triplete - riporta ancora la rosea -. Da allenatore, il suo cammino nell'Europa che conta è improntato agli estremi. Quella di stasera sarà la sua dodicesima panchina in Champions. Nelle precedenti undici non ha mai pareggiato: cinque vittorie e sei sconfitte. Un bilancio contraddittorio. Chivu può vantare un unico successo di prestigio, contro il Borussia Dortmund. Per il resto, ha perso contro quattro top - Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Real - e due volte contro il Bodo, nei playoff della scorsa edizione. Chivu deve uscire dalla zona di conforto della Serie A, campionato in cui primeggia, ed entrare in sintonia con l'Europa".