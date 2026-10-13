L’esterno nerazzurro Andy Diouf analizza così a Inter TV la sconfitta subita stasera in Champions League contro il Club Brugge: “Loro hanno approfittato dei nostri errori, ci è mancato equilibrio sia in attacco che in difesa. Dobbiamo fare sicuramente meglio di così. Adesso dobbiamo recuperare subito da questa sconfitta perché abbiamo gare ogni tre giorni e dobbiamo reagire”

Sezione: News / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 23:45
Autore: Ludovica Ferrante
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