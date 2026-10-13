L’esterno nerazzurro Andy Diouf analizza così a Inter TV la sconfitta subita stasera in Champions League contro il Club Brugge: “Loro hanno approfittato dei nostri errori, ci è mancato equilibrio sia in attacco che in difesa. Dobbiamo fare sicuramente meglio di così. Adesso dobbiamo recuperare subito da questa sconfitta perché abbiamo gare ogni tre giorni e dobbiamo reagire”