Tentazione Stankovic, Carlos Augusto in grandissima condizione, Calhanoglu da gestire, il ritorno della Thu-La: tanti i temi di campo di Inter-Club Brugge, in programma stasera a San Siro.

Dopo il ko con il Real Madrid nella prima giornata, i nerazzurri cercano 3 punti per ripartire in Europa. E c'è una china da risalire: Chivu arriva da 6 sconfintte nelle ultime 7 partite di Champions.

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture