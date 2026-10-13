Intervenuto ai microfoni di ReteSport, l'ex calciatore Zibi Boniek ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, dando l'Inter per favorita per la vittoria finale: "La Roma deve farsi trovare pronta se l’Inter dovesse avere un calo - ha esordito -, ma non ci credo perché ha una squadra forte e completa. Faccio i complimenti alla Lazio che è da applaudire per l’attuale piazzamento in classifica, considerando le premesse iniziali. Ora è una squadra che sta giocando bene, però, non penso possa vincere lo scudetto ma potrà fare un buon campionato. Il tricolore lo potrà perdere solo l’Inter, è superiore a tutte le altre", ha concluso.