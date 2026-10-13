L’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny commenta così ai microfoni di Inter TV la brutta sconfitta subita oggi dall’Inter contro il Club Brugge: “È una brutta sconfitta, difficile da commentare. Sicuramente abbiamo avuto di fronte un ottimo Brugge. Dobbiamo reagire subito, il calcio ti dà subito la possibilità di reagire. Dobbiamo imparare dagli errori commessi oggi e reagire”.