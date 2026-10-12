Poco più di 24 ore a Inter-Brugge. Sfida tutta a tinte nerazzurre, la partita è valida per la seconda giornata del maxi-girone di Champions League. Si gioca domani alle 21 a San Siro, con Cristian Chivu che ha pochi dubbi di formazione. Sicuramente rientreranno tutti quei giocatori che non sono scesi in campo durante Inter-Parma: Akanji e Bastoni in difesa, Barella e Zielinski a centrocampo. Ovviamente confermati Lautaro e Thuram in avanti, con Dimarco a sinistra. Dietro ci sarà Bisseck, Martinez tra i pali. A destra ballottaggio tra Diouf e Luis Henrique che vede in vantaggio il francese. Lo riporta Sky Sport.

Sempre a Sky si è parlato anche della condizione degli inglesi nella rosa dell'Inter, tra chi è indietro di condizione e chi invece è infortunato. Djed Spence non partirà dall'inizio domani, ma sicuramente troverà spazio a gara in corso e sarà importante nelle rotazioni di questo mese ricco di impegni. John Stones rientrerà a breve, pur essendo per ora ancora infortunato, mentre per Curtis Jones si ipotizza un possibile recupero per la gara dell'8 novembre contro il Como, prima della seconda sosta. Se non ce la facesse l'ex Liverpool tornerebbe in campo dopo la sosta.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.