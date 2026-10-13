Analizzando la partita di sabato tra Inter e Parma, Fabio Caressa esprime dal proprio canale Youtube un pensiero ben preciso sull'evoluzione dei nerazzurri: "C'è poco da dire sull'Inter: quando gioca 20-25 minuti come ha fatto col Parma, che si è consegnato come il Frosinone a Napoli, è ingiocabile. Cristian Chivu sta cercando di europeizzarsi, mettendo più intensità nel recupero palla e tenendo la difesa più alta. Lui vuole fare bene in Champions League secondo me, e per farlo ha trovato un giocatore di gamba come Andy Diouf che in Europa fa la differenza. Ha ancora il dominio del gioco ma ha però bisogno di maggiore intensità nel recupero palla. L'intensità in partita è ancora alternata, si è visto nella necessità di rimonta. Chivu non vuole tornare alla rotazione aritmetica di Simone Inzaghi ma i minuti delle cosiddette 'riserve' stanno crescendo; si sta affidando a più giocatori ma è normale e dovrà farlo sempre più. E secondo me non ha avuto ancora abbastanza da Curtis Jones e Djed Spence, mentre John Stones darà quello che potrà visto che soffre di problemi anni fisici da anni".
A detta di Caressa, quindi, il tecnico nerazzurro "vuole usare più giocatori per poter dare più intensità per più tempo. Se l'Inter riesce ad avere l'intensità che ha per 20-25 minuti almeno per un'ora, diventa una candidata per fare molto bene in Champions. Questo è il pezzetto che manca e Chivu, che è bravissimo, ci sta lavorando; ci vuole tempo per fare avere più minutaggio per tutti per mantenere il ritmo più alto".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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