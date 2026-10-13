L'Inter non si nasconde. Dopo la conferenza di ieri ad Appiano Gentile, La Repubblica fa il punto della situazione a poche ore dalla seconda partita di Champions League in casa contro il Club Brugge. Le parole di Cristian Chivu sono chiare, vietato abbassare l'asticella. L'obiettivo è arrivare il più lontano possibile che, tradotto in numeri, significa raggiungere almeno quota 16 punti per entrare nelle prime 8 ed evitare i play-off. Nell'ambiente nerazzurro c'è la consapevolezza di poter fare strada, dopo tutto lo stesso presidente Beppe Marotta ha parlato di sogni ma anche di dovere. Il dovere di fare bene, il diritto di sognare.

Chivu dice che la Champions League non si compra con i soldi, però se affrontata nel modo giusto ne porta parecchi e questa è una ragione che spinge anche i manager del fondo Oaktree ad auspicare un cammino importante in Europa. Anche per questo stasera l'Inter riproporrà molti dei suoi big rimasti a riposo contro il Parma, come Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Piotr Zielinski e Alessandro Bastoni.