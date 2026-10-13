Il portiere dell’Inter Josep Martinez è intervenuto ai microfoni di Inter TV a poco più di un’ora dal match contro il Club Brugge: “Credo che sarà importante partire subito bene - ha esordito -. Serve fare bene dall’inizio come abbiamo fatto contro il Parma, ma dobbiamo stare attenti perché affrontiamo una squadra con grande qualità. Però se facciamo le cose fatte bene come nelle ultime gare abbiamo buone possibilità.
Credo che sia una squadra con grandissimo valore, non solo i titolari ma anche quelli che subentrano. Dobbiamo lavorare soprattutto sulla fase difensiva e partire da lì perché poi abbiamo le qualità per segnare e vincere le partite”.
Sezione: Focus / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 19:52
Autore: Ludovica Ferrante
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
A Marotta il 'Premio Volti della Metropoli': "La passione mi ha portato a vincere e a crescere come uomo"
Altre notizie
Martedì 13 ott
- 21:30 LIVE - Inter-Club Brugge 0-1, 31': Tresoldi non perdona, rigore perfetto
- 20:30 Chivu a Sky: "I ragazzi devono divertirsi. Questo trofeo non dà garanzie"
- 20:25 Marotta a Sky: "Sarà importante approfittare delle gare casalinghe. Sul sogno Champions..."
- 19:52 Martinez a ITV: "Dobbiamo partire subito forte, abbiamo buone possibilità"
- 19:37 Mourinho in conferenza: "Roma e Inter le più forti, non devo dirlo io"
- 19:14 Mourinho sfida la Roma: "Avversari, ma non saremo mai nemici"
- 18:59 Alessio: "La rosa migliore ce l'ha l'Inter, ma vincere non è mai facile"
- 18:44 Colpaccio di Netflix: si aggiudica i diritti per i Mondiali 2030 in Spagna
- 18:29 Boniek: "Inter forte e completa, ma la Roma deve farsi trovare pronta"
- 18:15 Polli: "Il gol in azzurro lo dedico a me. Infortuni? Grazie all'Inter..."
- 18:02 Galli: "Darmian, professionalità ed esperienza: sarà un punto di riferimento per il Bologna"
- 17:48 Trevisani: "L'Inter se vuole fa 100 punti. Nessun'altra ci riuscirebbe"
- 17:40 Youth League - Inter-Club Brugge, gli Up&Down: La Torre dà ordine, Mackiewicz e Breda solidità
- 17:34 Giugliano-Inter U23, le pagelle: Zuberek game changer, Kaczmarski si rimbocca le maniche
- 17:24 videoInter-Club Brugge 1-1, Bigica: "C'è rammarico, ma passi in avanti dopo il Como"
- 17:20 Mauro: "L'Inter in A può avere solo un problema. La Lazio non è una rivale"
- 17:06 Ganz: "Per lo Scudetto in questo momento c'è anche la Lazio"
- 16:56 Youth League - L'Inter la sblocca dopo pochi secondi, il Brugge pareggia nel finale: è 1-1
- 16:51 Emanuele Filiberto: "Savoia, la vittoria sull'Inter U23 una gioia immensa"
- 16:44 L'Inter cala il poker a Giugliano: Mosconi e Zuberek le mosse decisive
- 16:37 Bonolis: "Inter da Triplete? La rosa c'è, ma è un terno al lotto. Vedremo"
- 16:23 Gasperini: "Cosa invidio a Mourinho? E' bravissimo a farsi comprare i giocatori"
- 16:08 Inter-Club Brugge, servizio extra di ATM: M1 e M5 chiudono più tardi
- 15:53 A Marotta il 'Premio Volti della Metropoli': "La passione mi ha portato a vincere e a crescere come uomo"
- 15:38 Giudice sportivo: un turno di squalifica a Malen. Stessa sanzione per Spalletti e Pisacane
- 15:24 Bologna-Inter, tutto esaurito già scritto: restano in vendita pochi biglietti
- 15:10 Qui Bologna - Orsolini, gli esami confermano: out 3 settimane. Odgaard in gruppo
- 15:00 Gabbia, infortunio serio: il difensore tornerà solo nel 2027
- 14:50 Il Secondo Anello Verde Milano non arretra: "Giù le mani da San Siro"
- 14:42 Bonazzoli: "Mi sono sempre preso le mie responsabilità, ho fatto il mio dovere"
- 14:28 Feyenoord-Inter, da domani via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti
- 14:15 The Times - Uno stipendio non dichiarato mette nei guai Infantino
- 14:02 Gasperini: "Real? Abbiamo affrontato Inter e Como, tra le migliori d'Italia. Ora..."
- 13:47 Bologna, guaio Palladino: Orsolini rischia tre settimane di stop
- 13:33 Le Bihan: "Ammiravo Zidane e sono cresciuta con i video del Fenomeno"
- 13:25 Marotta: "Rispetto per il Brugge, ma vogliamo un risultato positivo"
- 13:19 Alessandro Albiero nuovo senior director sports di WPP Media Italy
- 13:10 videoPranzo UEFA, novità in casa Inter. Zanetti il primo ad arrivare
- 13:04 Verheyen: "Brugge a uomo con l'Inter? Nemmeno il Real Madrid lo ha fatto"
- 12:50 In attesa della Champions, Barella spettatore d'eccezione... al padel
- 12:37 Laporta esalta il suo Barça: "Giochiamo il calcio migliore del mondo"
- 12:23 Corsera - L'obiettivo di Chivu: creare le condizioni per vincere
- 12:09 Caressa: "Chivu vuole europeizzarsi, punta a fare bene in Champions"
- 12:00 videoTempo di CHAMPIONS: CHIVU con un paio di DUBBI. C'è da sfatare un TABÙ
- 11:54 La Repubblica - L'Inter non si nasconde: vietato abbassare l'asticella
- 11:41 TS - Inter-Brugge rischia di essere anche Esposito-Tresoldi: sfida per l'azzurro?
- 11:29 UFFICIALE - Stroppa non è più l'allenatore del Venezia
- 11:24 Lavelli: "Interista da sempre, Milito il mio preferito. Esordire in prima squadra un sogno"
- 11:15 Inter, l'analisi del bilancio: come è diventata una società in salute
- 11:02 Mancini: "Ho un ottimo ricordo di Mourinho. Nel secondo anno all'Inter..."
- 10:48 Acquisti e cessioni, i numeri ufficiali: Diouf il più costoso, segue Bonny
- 10:34 Diouf: "Chivu finora è l'allenatore più importante della mia carriera"
- 10:20 TS - Inter-Bruges prima di un trittico per fare punti. Chance per Stankovic?
- 10:06 Suwarso: "Lunga fila di club interessati a Fabregas. Marotta un visionario perché..."
- 09:52 Condò: "Champions, Inter unica italiana con una realistica proiezione fra le prime otto"
- 09:38 CdS - Barella, "sacrificio" contro il Parma: col Bruges il motorino torna al suo posto
- 09:10 GdS - Thuram asso dell'Inter. E in casa nerazzurra si studia... l'Aston Villa
- 08:56 GdS - Chivu fuori dalla comfort zone della A: serve svoltare anche in Champions League
- 08:42 GdS - Inter-Bruges, Chivu con tanti cambi. E forse con la sorpresa Stankovic
- 08:28 Tresoldi, parla il papà: "Sogna il Milan. Se lo chiamasse l'Inter potrebbe dire no"
- 08:14 Zola: "L'Inter tra le favorite della Champions. Solo in tre davanti ai nerazzurri"
- 08:00 Preview Inter-Club Brugge - Chivu rispolvera tutti i pezzi da 90
- 00:30 AIA, il nuovo presidente Massini: "Troppi veleni nel mondo arbitrale"
- 00:00 Un'ambizione che nessuno vuole nascondere
Lunedì 12 ott
- 23:45 Colonnese: "Calhanoglu da rinnovare. Gli inglesi? Vedremo se rispetteranno le attese"
- 23:30 Settore giovanile, tutti i risultati delle squadre nerazzurre
- 23:16 Serie A, il sesto turno si chiude con la vittoria del Torino: Udinese ko 2-1
- 23:02 Adani esalta Chivu: "Non ha mai sbagliato dal suo arrivo all'Inter"
- 22:48 Cassano: "Non capisco chi dubita di Chivu. E gli interisti devono ringraziare Ausilio"
- 22:34 Ventola: "Inter squadra da battere in Italia. Chivu? E' credibile"