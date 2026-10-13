Il portiere dell’Inter Josep Martinez è intervenuto ai microfoni di Inter TV a poco più di un’ora dal match contro il Club Brugge: “Credo che sarà importante partire subito bene - ha esordito -. Serve fare bene dall’inizio come abbiamo fatto contro il Parma, ma dobbiamo stare attenti perché affrontiamo una squadra con grande qualità. Però se facciamo le cose fatte bene come nelle ultime gare abbiamo buone possibilità.

Credo che sia una squadra con grandissimo valore, non solo i titolari ma anche quelli che subentrano. Dobbiamo lavorare soprattutto sulla fase difensiva e partire da lì perché poi abbiamo le qualità per segnare e vincere le partite”.