Ieri pomeriggio in conferenza stampa ad Appiano Gentile, parlando delle ambizioni dell'Inter in Champions League, Cristian Chivu ha sottolineato come sia lo status della società a imporre di puntare in alto in tutte le competizioni. Il sogno deve trasformarsi in responsabilità nella ricerca continua di un miglioramento che può permettere di vincere. L'allenatore ha sottolineato come non esista una ricetta o non esistono soldi per comprare un trofeo come questo né esista un tecnico che garantisca il raggiungimento del risultato. Ma se si rappresenta l'Inter bisogna creare le condizioni per riuscirci.

Il Corriere della Sera misura le parole di Chivu, che deve dosare le aspettative sia in Serie A, dove sta andando molto bene sia in Europa. Sicuramente la volontà è quella di dominare contro chiunque, dopotutto i nerazzurri pur rimanendo a mani vuote hanno provato a vincere anche a Madrid contro il Real nella prima partita stagionale di Champions. In questo momento L'Inter sta bene, oggi ritroverà Lautaro Martinz, Nicolò Barella, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni e anche se Hakan Calhanoglu sta bene potrebbe giocare titolare Aleksandar Stankovic che freme. A sfidare la difesa nerazzurra ci sarà Nicolò Tresoldi, il bomber corteggiato a lungo da Roberto Mancini che è nato in Italia ma veste la maglia della Under 21 tedesca.