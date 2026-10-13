Non poteva che indossare il suo abito migliore il Meazza, per la prima di Champions League della nuova stagione nerazzurra. In occcasione di Inter-Bruges, seconda giornata di League Phase, il colpo d'occhio è spettacolare. Secondo i dati forniti dal club, sono presenti  73.859 spettatori sugli spalti dell'impianto. Significativa anche la presenza di tifosi provenienti dal Belgio: 3.255.

Sezione: News / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 22:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.