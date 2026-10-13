Da avversario principale con la maglia nerazzurra, a nerazzurro sotto la guida di José Mourinho, per sei mesi nel gruppo che conquistò uno storico Triplete. Amantino Mancini, alla vigilia del confronto tra Roma e Real Madrid, torna al 2008 quando i giallorossi, grazie anche a un suo gol, eliminarono proprio i Blancos negli ottavi di Champions League. Era il 19 febbraio: "Quella era una Roma che giocava un calcio bellissimo e l'atmosfera dell'Olimpico quel giorno era meravigliosa. Una partita indimenticabile - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. E segnare sotto la Curva Sud, in quel modo, contro il Real Madrid, è stato un sogno. Ci siamo sentiti forti come loro, in quel periodo la Roma giocava il più bel calcio d'Europa, era una squadra ben organizzata e ben allenata. E forse meritava qualcosa di più nei quarti contro l'Arsenal".

Ricordo di Mou

Poi arrivò l'Inter di Mourinho, che domani sera tornerà da avversario all'Olimpico: "L'esperienza con Mou a Milano è stata positiva. Durante la prima stagione è andato tutto bene e abbiamo vinto lo Scudetto. Nel secondo anno io sono andato male, non sono riuscito a esprimermi al meglio. Ma ho un ottimo ricordo di Mourinho, un grandissimo allenatore. Chi sostiene sia 'vecchio' è solo un po' invidioso, ovunque è andato ha vinto".

La Roma resta in piena corsa per lo Scudetto secondo Mancini: "Certamente, è partita bene, ha iniziato il campionato con continuità di risultati e prestazioni, aspetto importante per chi vuole vincere. L'Inter è avvisata...".