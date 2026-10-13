Netflix entra ufficialmente nel mondo dei grandi tornei internazionali di calcio. La piattaforma streaming ha infatti acquisito i diritti televisivi dei Mondiali 2030 per la Spagna e Andorra, confermando una strategia di espansione sempre più marcata nel settore delle trasmissioni sportive. La prossima Coppa del Mondo sarà organizzata da Spagna, Portogallo e Marocco, con alcune partite che verranno disputate anche in Uruguay, Paraguay e Argentina. Per Netflix si tratta della prima esperienza assoluta nella trasmissione di un grande torneo internazionale di calcio maschile sul territorio spagnolo. L'accordo, tuttavia, non prevede l'esclusiva totale. In Spagna sarà infatti TVE a trasmettere in chiaro una partita al giorno.

Spagna, semifinali e finale su Netflix

Netflix metterà a disposizione anche un canale nazionale in chiaro, attraverso il quale sarà possibile seguire un pacchetto di incontri comprendente tutte le partite della Spagna, entrambe le semifinali e la finale. Nell'ultima edizione dei Mondiali, vinta proprio dalla Roja, TVE aveva trasmesso le gare della nazionale, mentre DAZN aveva distribuito tutte le 104 partite.L'accordo conferma l'interesse crescente del broadcaster nei confronti dello sport. La piattaforma detiene già i diritti in Stati Uniti e Canada dei Mondiali femminili 2027 e 2031 e ha accordi legati a NFL, MLB, WWE, pugilato e MMA.