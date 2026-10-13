Questi gli altri risultati della seconda giornata di Champions League che si è giocata oggi:

Lens-Sporting 0-2

Sabau Baku-Slavia Praga 0-2

Arsenal-Lilla 3-0

Atl. Madrid-Manchester Utd 2-0

Galatasaray-Barcellona 1-4

Inter-Brugge 3-4

RB Lipsia-PSV 1-0

Viking-Bayern Monaco 3-3

Villarreal-Napoli 3-1

Sezione: News / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 23:08
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.