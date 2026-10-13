Nicolò Barella è stato uno dei senatori rimasti fuori dalle scelte di Cristian Chivu nella partita contro il Parma, ma è pronto a tornare tra i titolari per la sfida di questa sera contro il Bruges. Sul Corriere dello Sport di oggi si sottolinea la pervicacia con cui il centrocampista si è riscaldato passando più volte vicino a Chivu per un'eventuale entrata in campo, poi mai avvenuta.

"Ma nessuno pensi che restare fuori non sia stato comunque un sacrificio per lui - si legge - Guardare i compagni dalla panchina, seppur abbia capito benissimo il senso della scelta di Chivu, è stata un’eccezione digerita solo in funzione delle prossime gare. Come quella di oggi, in cui il furetto e motorino del centrocampo interista tornerà regolarmente al suo posto. Aveva bisogno di riposare, dopo aver speso tanto nella gara di lunedì scorso contro la Turchia. Stasera sa già che dovrà tirar fuori dall’armadio l’abito migliore per rispettare le attese nella notte della Champions".