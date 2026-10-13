Esperienza da vendere al servizio della squadra: Clarisse Le Bihan oggi è un punto di riferimento nell'Inter Women, oltre a essere la protagonista del Matchday Programme pubblicato stamattina dal club nerazzurro in cui si racconta.

Primi passi

"Ho iniziato a giocare in giardino con mio papà, mentre il primo campo della mia vita è stato quello di Quimperlé, la mia città. Ho sempre voluto essere una calciatrice, fin da quando a cinque anni dicevo a mia madre che avrebbe dovuto badare ai miei figli quando io fossi andata a giocare. A quindici anni ho capito che ce l'avrei fatta quando ho iniziato a giocare nello Stade Briochin, con cui ho segnato il mio primo gol con il Saint-Etienne".

Zidane, Ronaldo e... Riley

"Da piccola ammiravo Zidane, era il mio giocatore preferito. Tra i giocatori dell'Inter amavo Ronaldo: sono cresciuta con i video del Fenomeno. Ho imparato tanto da tutte le mie compagne, penso soprattutto ad Ali Riley, con cui ho giocato all'Angel City in America punto lei aveva già più di trent'anni e una carriera piena di successi, per me è stato un esempio di professionalità e mentalità vincente".

Lacrime di orgoglio

"Ricordo alcuni momenti importanti della mia carriera: la finale dell'Europeo Under 19 vinto con la Francia contro l'Inghilterra, anche perché c'era tutta la mia famiglia in tribuna. Poi quando sono arrivata all'Angel City: la stagione era già iniziata e io giocavo poco, ma sono riuscita a segnare un gol alla prima opportunità che mi ha concesso all'allenatrice. Per me è stato emozionante anche arrivare alla Lazio appena salita dalla serie B: dopo un derby in cui avevamo fatto bene e pareggiato sono tornata a casa piangendo perché mi sentivo orgogliosa".